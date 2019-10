Cagliari, Maran: "La squadra cresce. Pisacane? Si è ripreso, sta bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pareggio ottenuto a Roma, il tecnico del Cagliari, Rolando Maran è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "La squadra è rimasta in campo con ordine, nel finale ha sofferto la pressione e i tentativi della Roma che ha tentato il tutto per tutto, ma per 70 minuti abbiamo giocato a viso aperto, nel finale concitato sono venute fuori situazioni difficili ma siamo stati sempre ordinati e non abbiamo perso la testa. Il gol non è nemmeno stato annullato, non c'era proprio e la spinta era evidente, non abbiamo temuto il peggio. Pisacane? Ha perso conoscenza in quel momento, lo scontro è stato forte, negli spogliatoi si è ripreso, deve fare dei controlli ma sembra che stia bene. Sono contento che la squadra cresce, abbiamo recuperato qualche giocatore e questi risultati ci devono aiutare per dare la consapevolezza che possiamo migliorare".