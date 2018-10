Cagliari, Maran: "La squadra ha interpretato il match in modo esemplare"

Risultato finale: Cagliari-Chievo 2-1

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato cosi a Sky Sport nel post partita: "Abbiamo subito il ritorno del Chievo, si è dimostrato una squadra che può fare risultato in Serie A, darà filo da torcere a tanti. Dobbiamo cercare di essere incisivi, quando caliamo la pressione sugli avversari viene fuori qualche difetto. La squadra ha interpretato a larghi tratti la partita in maniera esemplare, magari c'è la colpa di non aver chiuso la gara in maniera definitiva. Pavoletti? Ci dà molto sotto tutti i punti di vista, è un attaccante importante per la squadra".