Intervenuto oggi in conferenza stampa, il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha parlato così dei punti di forza del Napoli, prossimo avversario dei sardi: "Credo che non si possa dire, perché il Napoli ha un potenziale enorme ma abbiamo lavorato su alcuni aspetti e accorgimenti che, secondo me, faranno preoccupare loro. Dobbiamo esaltare le nostre qualità, limitando le loro risorse. Andiamo a giocarcela, ci sarà da sacrificarsi molto perché il Napoli ti fa correre tanto in fase di non possesso, ma dovremo essere bravi noi nell'altra fase".

