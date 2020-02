vedi letture

Cagliari, Maran: "Le assenze pesano, Nainggolan per noi è un riferimento"

Nel corso della conferenza stampa dopo il ko interno contro il Napoli del suo Cagliari, l'allenatore Rolando Maran ha risposto anche ad una domanda sul peso delle assenze, tra cui spicca quella di Radja Nainggolan: "Avevamo assenze pesanti, sicuramente è un momento in cui se mancano i giocatori di esperienza e personalità non è semplice: ora le assenze pesano un po' di più, per noi Radja è un riferimento in campo e sapete quanto è importante la sua presenza".