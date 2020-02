Cagliari, Maran: "Le sconfitte stanno pesando. Non è timore"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, ha parlato delle ultime sconfitte in conferenza stampa prima della sfida contro il Genoa."Stanno pesando, perché quando ci si avvicina a portare a casa quel che ti sei guadagnato a volte ti viene il braccino. Ne abbiamo parlato con i ragazzi, dobbiamo superare questo momento: domenica scorsa eravamo nella loro metà campo, quando poi hanno trovato il pareggio. Non è un timore dovuto alla mentalità, ma a situazioni particolari. Sapete benissimo quanto volessimo i tre punti, specie per coronare la prestazione e dare continuità ai risultati. È rimasta la consapevolezza dell'amaro in bocca".