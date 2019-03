Cagliari, Maran: "Meglio il Chievo in avvio. Barella ha capacità incredibili"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ha parlato così Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria ottenuta sul campo del Chievo. "Loro sono partiti forte, noi non riuscivamo ad uscire dalla prima pressione. Non ci riuscivamo e abbiamo sofferto poi è venuto il gol, trovando le misure l'abbiamo gestita in maniera diversa. L'inizio loro è stato micidiale. Abbiamo avuto una fase in cui eravamo pochi giocatori, con l'organico al completo diventa tutto più semplice. Nel mercato avevamo avuto delle necessità, ho preferito giocatori che conoscevano quello chiedevano. Il mercato di gennaio non ti permette un innesto più facile, con loro è stato tutto più semplice. Barella? Non cambia di molto il suo posizionamento, ha delle capacità incredibili. Sono molto contento per lo stadio, il nostro presidente riesce a fare una bella cosa per la città e per i tifosi e diventerà un fiore all'occhiello realizzando questo progetto. Non dobbiamo pensare alle altre partite, oggi era importante perchè volevamo un risultato positivo in trasferta. Il Chievo non è facile da incontrare, conosco il valore dei ragazzi. Sono il primo a dispiacermi dell'andamento del Chievo e spero che si riprendano in fretta".