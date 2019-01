© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo: "Domani dobbiamo mettere in campo quanto di buono fatto in settimana: ho visto i ragazzi allenarsi molto bene. Birsa si è calato subito in questa realtà. Già domenica scorsa ha fatto intravedere le sue doti e peculiarità. Il mercato è ancora aperto ma, mi ripeto, il mio unico pensiero è il campo. E tutti i ragazzi della rosa stanno dando le risposte che cerco. All'andata contro il Sassuolo è stato uno dei rimpianti più grandi del girone d'andata. È stato un peccato non fare bottino pieno alla luce della prestazione. Quella di De Zerbi è una squadra tecnicamente molto valida e con grande gamba. Una realtà consolidata, che da anni porta avanti un progetto di crescita. Il Cagliari è sempre andato in campo per giocarsela. Non sempre i numeri ci hanno dato ragione, abbiamo il girone di ritorno per portarli dalla nostra".