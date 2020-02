Cagliari, Maran: "Meritavamo di vincere. Pereiro ci darà una mano"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita del match contro il Parma. Queste le dichiarazioni del tecnico trentino: "E' un rimpianto grande, meritavamo la vittoria. Abbiamo tirato tante volte, colpito due pali, sbagliato in rigore. Abbiamo auto anche l'occasione per chiudere la partita. Rimane tanto rammarico per il gol subito, dobbiamo essere più bravi ma stiamo creando tanto. Gli avversari riescono a farci male con meno occasioni per cui dobbiamo essere più bravi; ma penso che lo spirito sia quello giusto. Questo gol rovina un po' tutta l'analisi".

A tratti si è visto il miglior Cagliari, ma in difesa avete concesso. Forse si sente l'assenza di Ceppitelli:

"Sicuramente prendiamo gol con più facilità. Stiamo lavorando su tutte queste situazioni, ma proprio per questo dobbiamo essere più bravi, interpretando bene le gare. L'abbiamo interpretata bene, ma ripeto, dobbiamo concedere meno. Poi è anche vero che l'aspetto positivo è vedere una squadra che tira il doppio rispetto alle altre, poi un rigore sbagliato, due legni... Questo significa che costruiamo tanto, dobbiamo porre rimedio a questi altri aspetti difensivi".

Joao Pedro sta segnando tantissimo:

"Ha lavorato tanto, per quello che fa e come ci muoviamo gli è più congeniale. Trovando più gol, ha anche più fiducia nell'andare al tiro: è un insieme di cose che influiscono positivamente. Il fatto che lui, al di là del gol, si sacrifichi molto, significa molto".

Dal mercato è arrivato Pereiro, che ne pensi?

"Non ho ancora potuto avere Pereiro, ma sicuramente ci darà una grossa mano. Mi sarebbe piaciuto metterlo, ma Pisacane forse non ce la faceva per cui ho dovuto ritardare il terzo cambio. Ma ci sarà modo di vedere Pereiro in campo".