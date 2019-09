Cagliari, Maran: "Meritavamo il pari. Nainggolan? Può giocare ovunque"

Fonte: Sky Sport

© foto di Federico Gaetano

Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine dell'incontro Cagliari-Inter 1-2, valevole per la 2ª giornata della Serie A TIM 2019/2020:

"Ci abbiamo creduto fino alla fine - dichiara il tecnico rossoblù -. Quando giochi contro l'Inter hai anche bisogno che gli episodi ti vengano un po' a favore. Dovevamo riscattarci dopo la brutta prestazione contro il Brescia e, nonostante la sconfitta, ci siamo riusciti. Poi, lo dico serenamente, faccio fatica a capire certi episodi come il contatto tra Fabio (Pisacane, ndr) e Sensi. Al di laà di questo mi tengo la prestazione della mia squadra che, per me, meritava un risultato positivo".

Su Nainggolan: "Nel Cagliari può giocare in qualsiasi ruolo del centrocampo. In uscita non ha sbagliato niente, ma anche in avanti potrebbe essere un calciatore importante".

Sulle due sconfitte in due partite: "Abbiamo sbagliato l'esordio. Oggi la squadra ha risposto bene e sarei preoccupato se non lo avesse fatto. Questa è una prestazione importante che ha messo l'Inter nelle condizioni di non tirare quasi mai in porta. Dobbiamo vedere questa sconfitta come un punto di partenza".