© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Reduce dal grande successo col Napoli, il Cagliari di Rolando Maran ospiterà domani l'Hellas Verona di Juric. Ma il tecnico dei sardi, in conferenza stampa, non ha voluto dare indicazioni di formazione. Soprattutto su Radja Nainggolan: "L'ho convocato, forse non ha ancora un minutaggio adeguato ma vedremo domani. Ceppitelli, Pellegrini e Lykogiannis: chi gioca domani? Non lo sanno ancora, quindi non lo dirò a voi (ride, ndr). Luca (Pellegrini) arriva da un percorso in estate particolare, ma sta lavorando molto bene, così come Lyko".