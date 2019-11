© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa dopo il 5-2 rifilato alla Fiorentina, il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha analizzato così le prove di alcuni singoli: “Nainggolan? Anche oggi ha trovato l'ennesima perla, riuscendo poi a mandare in gol i compagni: credo che tutta la squadra stia giocando da squadra, dove ognuno porta il proprio contributo al gruppo e il fatto che abbiano segnato in tanti lo dimostra. Rog? Sono contento per Marko, perché spesso non viene messa giustamente in rilievo la sua prova. Se cresce la squadra, crescono anche i singoli e questo crea il giusto meccanismo”.