Cagliari, Maran: "Nandez? È tranquillo, nessun mal di pancia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla vigilia dell'incontro con la Fiorentina, il tecnico del Cagliari Rolando Maran è intervenuto in conferenza stampa. E interviene sui malumori di Nandez: "Nahitan è tranquillo, si sta allenando bene e abbiamo parlato spesso di questioni di campo. Con Simeone sono i promotori dell'asado dell'altro giorno, dove eravamo tutti presenti. Credo che questo sia eloquente, io in campo non vedo nessun mal di pancia e grande partecipazione".