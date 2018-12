Cagliari, Maran: "Napoli ha capacità realizzativa enorme, nessuna paura"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In conferenza stampa, Rolando Maran ha parlato della sfida al Napoli e del pari ottenuto in extremis contro la Roma una settimana fa: "Questa capacità di rimanere in partita superando momenti di difficoltà è un valore aggiunto. Sicuramente abbiamo sbagliato qualcosa nelle partite, ma abbiamo dimostrato carattere. Gli approcci sono stati sempre positivi e dovremo essere bravi ad alzare l’attenzione prima di subire il gol. Il Napoli ha una capacità realizzativa enorme ed è normale che queste capacitá del Napoli siano da stimolo per noi, che dobbiamo contrastarli. Non dobbiamo avere paura”.