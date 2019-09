© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pareggio interno contro il Verona, il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Il fatto di essere rammaricati è un buon segno perché volevamo ottenere il massimo. Non ci siamo riusciti perchè abbiamo affrontato una squadra che sta bene e lo ha dimostrato. Nel secondo tempo non siamo stati così lucidi anche se abbiamo avuto occasioni per chiuderla. E' stata una partita combattuta da entrambe le parti. Ripeto, siamo stati meno lucidi, forse un giorno in meno di recupero rispetto a loro ha influito".

Ha portato via energie fisiche la gara di Napoli?

"E' stata dal punto di vista delle energie. Siamo partiti forte, volevamo chiuderla perchè il Verona abbiamo visto che mette in difficoltà tutti ed è la squadra che sta meglio".

Gestito male le energie?

"Sicuramente nel secondo tempo siamo stati meno brillanti. L'intenzione era continuare sulla falsa riga del primo tempo. Al di là delle occasioni quando ti raggiungono su un infortunio è una cosa spiacevole".