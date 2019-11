© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'exploit del Cagliari in campionato ha un artefice: Rolando Maran. Con il tecnico ex Chievo la società isolana è riuscita a tornare a grandi livello, capitalizzando al meglio il materiale umano messogli a disposizione dalla società in sede di mercato.

I 21 punti in 11 giornate sono, infatti, un rendimento che al Cagliari 2019/2020 vale il quarto posto assoluto nella classifica di rendimento nella storia rossoblu allo stesso punto della stagione (fonte Corriere dello Sport). Meglio di adesso il Cagliari ha fatto solo in tre occasioni nel 1966/1967 con 22 punti, nel 1969/1970 con 25 (l'anno dell'unico storico tricolore) e nel 1968/1969 con 26 punti (tutti e tre questi tornei prevedevano i due punti in caso di vittoria quindi il complessivo è stato ricalcolato). Trait d'union fra queste stagioni da podio il tecnico che sedeva in panchina: Manlio Scopigno. Solo lui è riuscito a far meglio di Maran.