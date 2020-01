© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa rispondendo anche a una domanda su un presunto malcontento nello spogliatoio che avrebbe spinto qualche giocatore a chiedere la cessione: "A me nessuno ha chiesto nulla, non devono parlare con me ma con la società".

