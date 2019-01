© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore del Cagliari Rolando Maran, intervistato da Sky Sport, ha analizzato così il pareggio con l'Empoli: "Abbiamo recuperato alla fine, ma questo non vuol dire che non meritavamo un risultato positivo. Ho visto la reazione giusta e penso che nell'economia della partita il Cagliari abbia fatto di più rispetto all'Empoli".

Sulle poche vittorie nell'ultimo periodo: "Abbiamo pagato dazio con gli infortuni e con un calendario un po' particolare. Ora dobbiamo recuperare alcuni giocatori e trovare continuità nella prestazione".

Su Farias: "Ha giocato perché per me è un giocatore del Cagliari a tutti gli effetti. Poi vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Sono contento per il suo gol, Diego ci teneva molto. È un mese particolare in cui si sente di tutto, ma ci dobbiamo concentrare sul campo".

Sul possibile arrivo di Nandez: "Io parlo dei calciatori del Cagliari, non di quelli altrui. La società sta lavorando molto bene su tutti i fronti".