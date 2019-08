© foto di Federico Gaetano

Il sito ufficiale del Cagliari riporta le parole del tecnico Rolando Maran dopo il ko casalingo contro il Brescia: "Volevamo partire col piede giusto e non ci siamo riusciti. Non siamo stati brillantissimi. Siamo partiti bene, potevamo anche andare in vantaggio di due reti, poi alle prime difficoltà non siamo stati più fluidi. Non siamo stati bravi a mantenerci compatti per la gara. Nel finale potevamo pareggiare, però la prestazione che volevamo fare non era assolutamente questa. Dobbiamo fare tesoro di questa sconfitta, in vista di domenica prossima. All'inizio del campionato ogni tanto capitano giornate meno brillanti, una neopromossa si sa che qualche volta per motivazioni ha qualcosina in più".