Rolando Maran, allenatore del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky dopo il match perso contro l'Udinese: "Non meritavamo assolutamente di perdere. Abbiamo avuto molte più occasioni dell'Udinese, ma purtroppo abbiamo perso il secondo gol su una palla buttata avanti da loro. Il terreno di gioco ci ha penalizzato, ma la squadra ha cercato di fare. E' un peccato, perché ci tenevamo a chiudere l'anno con un risultato positivo e riscattarci dopo la sconfitta con la Lazio. I ragazzi hanno fatto quello che potevano. Abbiamo un gruppo di ragazzi che sta tirando fuori grandissimo impegno per poter fare un campionato di questo genere, saremo quinti o sesti alla fine di questa giornata di campionato. La squadra è in costante crescita. Devo lavorare sul campo, è il mio compito principale. Non siamo stati particolarmente abili a gestire alcune situazioni, ma lavoriamo per migliorarci".