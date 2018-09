Cagliari, Maran: "Non riusciamo a concretizzare ma è la strada giusta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sconfitta conquistata contro l'Inter, il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

Rimpianti per il risultato?

"Ci abbiamo creduto, abbiamo pressato, il gol al 90' ha cambiato tutto ma la squadra ha messo pressione, ci sta che l'Inter ti faccia il gol al primo tiro ma la squadra ha giocato con personalità coraggio ed questa è la strada per raggiungere il risultato".

Sull'Inter?

"E' la terza gara di campionato in una settimana, ci sta che cambiasse qualcosa ma è così competitiva che chiunque metta l'allenatore cambiava poco".

E' mancata lucidità?

"E' un momento che non riusciamo a capitalizzare, abbiamo finito in crescendo e potevamo far male, cambiando un difensore, mi ha dato la possibilità di fare un cambio offensivo per il forcing finale, ma dal punto di vista dell'essere squadra abbiamo fatto quello che dovevamo, nonostante il gol non ci siamo mai disuniti e abbiamo continuato ad insistere".

Vi è mancata la capacità di concretizzare...

"Vero, è un momento in cui non riusciamo a capitalizzare. Abbiamo terminato in crescendo e c'erano i presupposti per poter far male. Cambiando il difensore non ho potuto mettere una punta in più, ma dal punto di vista dell'essere squadra abbiamo fatto quello che dovevamo, restando uniti. Vedendo le prestazioni sembra stano che facciamo pochi i gol. A Milano ovvio che fai fatica, però in altre partite abbiamo creato tanto e concretizzato poco. Quando prendi il palo o c'è la parata del portiere vuol dire che stai facendo bene. Dobbiamo recuperare bene la condizione tutti quanti, ma abbiamo grandi margini di crescita".

In futuro si punterà sul gioco palla a terra?

Non credo che siamo la squadra che tira di più. E' vero che crossiamo tanto, ma spesso arriviamo alla conclusione con i fraseggi. Oggi abbiamo concluso poco, ma in passato no".

Perché la rabbia di Dessena?

"Penso per l'ammonizione, non so. Non si era accorto di aver preso la palla col braccio, probabilmente".