Cagliari, Maran: "Non vogliamo lasciare niente di intentato"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha parlato a DAZN al termine della partita pareggiata contro l'Inter: "Nainggolan è un valore assoluto per noi. È un trascinatore, nel finale mi aveva chiesto di aspettare per il cambio e gli avevo chiesto se riusciva ad andare avanti. Ma solo perché ha dato veramente tutto".

Il modulo?

"Era una scelta appropriata per affrontare l'Inter. Siamo venuti qui con grandissima personalità, avendo la supremazia del possesso palla. Questo deve far pensare. Abbiamo fatto bene, con il piglio di una squadra che sa cosa vuole. Ai ragazzi devo fare i complimenti".

Gli obiettivi?

"Siamo al sesto posto dopo oltre metà di campionato. Non vogliamo lasciare nulla di intentato, ma sappiamo che la strada è molto ripida. Sono contento di esserci ritrovati in questo momento difficili. E adesso dimostriamo di essere ancora più forti".

Faragò?

"Mi ha detto se lo metto in porta (ride, ndr). A parte quello gli manca solo di giocare centrale in attacco".

La partita?

"Dovevamo coprire nella maniera giusta in fase di non possesso. In fase di possesso dovevamo riuscire a mandare più a vuoto la loro prima pressione, altrimenti saremmo stati solo in difesa. Il campo ci ha dato ragione".