Cagliari, Maran: "Partita strana, il Toro ci ha concesso poca libertà"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A Sky Sport, dopo la gara pareggiata contro il Torino, interviene l'alleantore del Cagliari, Rolando Maran: "Una partita strana, falsata dalle condizioni meteo. Il Torino ci ha concesso poca libertà. Nella partita difficile però è emerso il fatto che siamo riusciti a far risultato contro una buonissima squadra. Altre volte abbiamo fatto meglio, ma sulla caparbietà e la voglia di far bene non posso dir nulla. La nostra crescita passa anche da un risultato positivo come questo. Non siamo al livello del Torino, al momento, lavoriamo per diventarlo, ma dobbiamo sapere che bisogna ancora crescere. Castro? Per noi è importante, siamo dispiaciuti per lui. Chi andrà in campo al suo posto farà il suo dovere".