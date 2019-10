Cagliari, Maran: "Partiti a singhiozzo. Vincere a Napoli un'emozione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, ha rilasciato un'intervista a L'Unione Sarda. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale del club rossoblù: "Proviamo sempre ad essere più bravi del giorno prima. Il resto viene da sé. Tra i cinque risultati utili di fila il più difficile è stato il primo. Trovare le energie mentali giuste a Parma dopo due sconfitte in casa non era semplice. La vittoria di Napoli? Mi ha emozionato per avere dato alla gente orgoglio e soddisfazione".

Parole anche sulle qualità della sua squadra: "Oltre ai risultati positivi, mi è piaciuta la compattezza: tra le tempistiche del mercato e gli infortuni siamo partiti a singhiozzo, completando il lavoro in corsa, non era scontato trovarla subito. L’abbondanza? E’ un’opportunità che va vissuta con la mentalità giusta: deve essere bravo l’allenatore a far sentire tutti importanti. Abbiamo enormi margini di miglioramento: dobbiamo imparare a essere più padroni della partita”.

Quali sono gli obiettivi in questa stagione?

"In estate sono stati fatti degli sforzi importanti, il Presidente è stato molto attento. Viviamo di gara in gara con entusiasmo, alimentando il fuoco che abbiamo dentro. Solo così il percorso diventa pieno di gioia e non di insidie. La stagione del Centenario va vissuta con responsabilità e orgoglio, deve essere un’opportunità. Questo ho cercato di trasmettere alla squadra che ha dato subito risposte sul campo”.

Come vi state preparando per la ripresa contro la SPAL?

"Dobbiamo vivere tutto in positivo, quindi dovrà essere un trampolino di lancio. O meglio, un'ulteriore chance di conferma. Non dobbiamo avere paura di una partita. Non dobbiamo nemmeno avere paura di sognare. Vivendo i nostri sogni in campo”.