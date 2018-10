Cagliari, Maran: "Pavoletti attaccante vero. Barella? È solo l'inizio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Cagliari Rolando Maran, intervistato da Sky Sport, ha analizzato così il pareggio ottenuto a Firenze (1-1): "I ragazzi sono stati bravi a interpretare la partita come l'avevamo preparata in settimana. Siamo andati sotto, ma abbiamo avuto la forza per ripristinare il pari e con Joao Pedro avremmo potuto anche trovare il gol del vantaggio. Portiamo a casa un pareggio positivo e meritato. Sono contento per la personalità mostrata dalla squadra".

Sui pochi gol: "Stiamo migliorando di partita in partita. Oggi abbiamo trovato un bel gol a Firenze, dove nessuno aveva ottenuto un risultato positivo. I nostri miglioramenti passano anche attraverso partite così insidiose. Superarle in questo modo è sicuramente un bel segnale".

Sull'ingresso di Pavoletti: "Aveva voglia di entrare e dare una mano. Ha una capacità di attaccare la porta incredibile e oggi ha risolto la situazione con un movimento da attaccante vero. Credo che il gol sia un bel regalo per i tifosi e per lui stesso, che festeggia la nascita del suo primo figlio. Anche Cerri comunque ha fatto benissimo".

Sull'obiettivo: "Continuare a crescere e misurarci con ogni avversario, cercando sempre di far risultato. Non dobbiamo accontentarci mai".

Su Barella: "Sta migliorando anche nella lettura dei momenti della gara. Penso che quanto abbiamo visto in Nazionale sia solo l'inizio".