Cagliari, Maran: "Penalizzati dagli episodi, potevamo rimontarla"

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, è intervenuto al termine del match perso contro la Juventus. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN:

Siete stati penalizzati dagli episodi?

"Quando si viene qui si deve fare sempre una grande partita. Per fare risultato ci devono essere episodi. Purtroppo non ci sono stati, eravamo riusciti anche a recuperare. Abbiamo tenuto il campo fino alla fine con ordine e personalità contro una Juventus forte. La squadra ha fatto ciò che doveva fare. Sul 2-1 potevamo rimontarla, poi abbiamo preso il contropiede ed è finito tutto".

Questa squadra vi può dare qualche soddisfazione in più?

"Io credo che bisogna andare per step. Stiamo dimostrando crescita, aggrediamo la partita. Sono contento di questa cosa. C'è consapevolezza, possiamo prenderci soddisfazioni. Ma senza guardare altri obiettivi. Non per limitarci, ma dobbiamo lottare contro noi stessi ed essere più bravi. Il campo ci sa dando buone indicazioni, dobbiamo sapere che questa è la strada giusta".