Cagliari, Maran: "Pereiro deve lavorare. Gestiamo meglio i momenti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di domani contro il Genoa: "Una gara insidiosa, dovremo mettere in campo lo stesso spirito delle ultime settimane, ultimamente non è arrivata la vittoria per un niente. Il Genoa si è rinnovato molto e grazie a questi arrivi ha ritrovato entusiasmo, possono fare risultati nel girone di ritorno ma noi vogliamo proseguire nella nostra crescita.

I problemi nei finali di gara? "In certi momenti hai quasi paura di fare l'errore, più si avvicina il finale e più questo si evidenzia. Noi dobbiamo capire che il primo minuto è come l'ultimo, dobbiamo leggere i momenti della gara a prescindere che sia il primo o l'ultimo minuto".

La corsa europea e gli obiettivi della squadra? "La squadra deve solo pensare che è ancora davanti a squadre blasonate, questo ce lo siamo guadagnati sul campo e lo vogliamo confermare. Sappiamo che sarà difficile, ci sono organici di primo ordine, ma l'essere lì nel mezzo deve essere un motivo d'orgoglio e non di ansia".

Possibile ritorno al 3-5-2? "Abbiamo affrontato quasi tutte le gare in modo diverso. La squadra ha mostrato quadratura in ogni situazione, conta l'interpretazione".

Cosa può dare oggi Gaston Pereiro? "Ha lavorato una settimana con noi, deve ritrovare la gamba dopo aver giocato poco negli ultimi mesi. Ma le caratteristiche e le qualità che ha ci potranno tornare utili".