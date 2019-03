Cagliari, Maran: "Rigore dubbio ma mi dispiace più per la prestazione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato in zona mista al termine della sconfitta contro il Bologna: "Siamo andati sotto per un episodio. Però quando abbiamo provato a forzare, abbiamo perso equilibrio e non siamo riusciti a mettere in campo gli stessi concetti del primo tempo. E' un peccato perché dovevamo essere più pericolosi. Squadra fragile? Abbiamo fatto più fatica dopo i cambi. Non siamo riusciti a essere così incisivi nonostante io abbia provato a cambiare anche in avanti. Abbiamo concesso campo e il Bologna è stato bravo ad approfittarne. Rigore? E' un episodio dubbio. E' già la seconda volta in trasferta che andiamo sotto per un rigore. Situazione che appesantisce il nostro momento. Noi però dovevamo fare meglio nella ripresa. Quando tu vai in campo e fai la prestazione giusta, al di là del risultato ti fa essere positivo, per questo mi rompe non aver dato seguito a quanto visto la settimana scorsa. La differenza tra casa e trasferta? Prepariamo le partite allo stesso modo e ce lo giochiamo senza pensare a dove siamo, però in trasferta questo atteggiamento non sta pagando. Nell'episodio negativo non troviamo la forza necessaria per ribaltare le cose. Dobbiamo pensare che le partite sono sempre aperte. Non vedo l'ora che arrivi venerdì per ripartire".