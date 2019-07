"Il Cagliari sta per vivere una stagione molto importante, per tutti i suoi tifosi". Parola di Rolando Maran. Intervistato da Sky, il tecnico rossoblù ha parlato della prossima annata: "Abbiamo il centenario della società, cinquant'anni dalla vittoria dello scudetto: sappiamo che vivremo un'atmosfera particolare. Dovremo rendere orgogliosi i tifosi di vederci in campo e onorare una maglia così speciale".

Le piace Rog?

"È sicuramente uno dei giocatori che stiamo seguendo. Non l'unico, ma uno di quelli che stiamo seguendo".

Cosa darebbe per andare in Europa?

"Posso dire un braccio?".