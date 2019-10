Cagliari, Maran: "Sappiamo che dobbiamo accelerare in casa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rolando Maran, tecnico del Cagliari, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida alla SPAL, specificando che è il momento di cambiare marcia in casa: "Sappiamo che dobbiamo accelerare in casa, facendolo però con la testa giusta: non è questione di pressioni, quanto di attenzione alle giocate. Dobbiamo pensare alla partita e alla prestazione, perché i risultati arrivano solo in questo modo. C'è tanta voglia di tre punti".

