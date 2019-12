© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della gara contro la Lazio in programma per questa sera: "Cerchiamo di vivere al meglio questo momento, con il giusto entusiasmo. La classifica ci deve dare energie per affrontare la Lazio, serve la spinta giusta. Sappiamo di poterci giocare le nostre carte".