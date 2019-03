Cagliari, Maran: "Sfruttiamo la Sardegna Arena. Non penso ai diffidati"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella lista dei convocati mancano lo squalificato Bradaric e gli infortunati Castro, Cerri, Despodov e Klavan. Il tecnico Rolando Maran è contento di poter tornare già in campo dopo la partita di Bologna: “Ha lasciato qualche scoria che va tirata fuori subito. Dovremo essere bravi a sfruttare il fatto di giocare alla Sardegna Arena: ci siamo riusciti spesso, dovremo farlo ancora domani”.

IN CAMPO CARICHI

“Domenica scorsa mi attendevo delle risposte diverse. Tutto sommato abbiamo giocato alla pari, disputando un buon primo tempo. L’episodio del rigore è stato decisivo, ma venivamo da tre partite dove avevamo mostrato una forte energia: contro il Bologna solo in parte siamo riusciti a mettere in campo quelle peculiarità che fanno la differenza in una squadra che lotta per la salvezza. Domani dovremo andare su standard più alti, carichi di questa energia che ci deve dare la voglia di andare in campo decisi a fornire le soddisfazioni ai nostri tifosi”.

NIENTE SPAZIO AI VIOLA

“La Fiorentina è micidiale nella profondità. Quindi sarà importante sporcare il loro gioco, per facilitare il lavoro dei difensori. Affrontiamo una squadra con un potenziale enorme ma in questo momento non dobbiamo guardare il nome dell’avversario. Il vento? Ci siamo abituati, dobbiamo adattarci velocemente alle varie situazioni climatiche”.

LE DIFFIDE

“Vero, abbiamo qualche giocatore diffidato ma non focalizziamo la nostra l’attenzione su questo. Giocheremo per cercare di ottenere un risultato positivo, meglio pensare partita per partita”.