Cagliari, Maran: "Siamo cresciuti, ora serve rabbia per ripartire bene"

Fonte: cagliaricalcio.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tra i 21 convocati per la partita di domani contro l'Empoli, mancano gli infortunati Cerri, Klavan e Sau. Il tecnico Rolando Maran giudica quella di domani una gara molto importante. “Vogliamo riprendere il campionato dopo la sosta col piglio giusto. Ripartiamo dai segnali positivi mostrati lunedì scorso nella partita di Coppa, cambiando magari il risultato. Però ho visto che abbiamo ritrovato le distanze e siamo riusciti ad aggredire: la gara contro l'Atalanta ci ha lasciato la consapevolezza che quando giochiamo così, possiamo diventare temibili per tutti. Dobbiamo avere i ritmi giusti, la pazienza e la lucidità necessaria per affrontare l'impegno nel modo adeguato. Tutto passa da noi. Sarà fondamentale riuscire a capitalizzare, ma questo fa parte della crescita. Siamo consapevoli comunque di essere migliorati rispetto alle ultime uscite. Nel corso del girone d'andata siamo cresciuti molto, ho visto più cose positive che negative. Attraverso questa crescita dobbiamo trovare continuità e rabbia per partire bene nel girone di ritorno”.

Sull'Empoli di Iachini: “Il ricordo della partita d'andata deve essere da stimolo per fare meglio. L'Empoli di Iachini concede poco, è una squadra battagliera, difficile fare paragoni con la squadra che abbiamo affrontato all'andata. Ci metterà nelle condizioni di giocare male, spetterà a noi trovare la velocità necessaria per colpirli nei loro punti deboli”.