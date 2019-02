Cagliari, Maran: "Sotto per un episodio dubbio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rolando Maran, tecnico del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la sconfitta contro la Sampdoria: "La squadra ha fatto quello che doveva fare, poi siamo andati sotto su un rigore dubbio. Inoltre è Gabbiadini che inizia il fallo, il nostro giocatore era davanti. Noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, usciamo sconfitti per un episodio dubbio. Vai a casa senza punti, per via di un rigore del genere. Brucia molto".

Come analizza la prestazione? "In questo momento avevamo due giocatori in campo, al netto degli assenti, che hanno stretto i denti per giocare. Oggi abbiamo fatto al prestazione. Senza quell'episodio avremmo commentato un risultato diverso, ma rispetto alle ultime trasferte torniamo a casa consapevoli".

Come si esce da questo momento? "Si cura attraverso le prestazioni, la squadra è andata in campo e ha giocato. Oggi avremmo meritato un risultato positivo, dobbiamo andare avanti su questo".

Barella trequartista? "Ha la capacità di leggere momenti e ruoli, proprio per le sue caratteristiche può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo".