© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la SPAL: "Siamo consci della difficoltà di questa gara, domani giochiamo su un campo molto difficile. Non deve cambiare il nostro approccio, come sempre abbiamo lavorato su di noi in settimana. Di fronte abbiamo una squadra pericolosa, che finora ha raccolto meno di quanto ha fatto vedere. Formazione? Ho ancora qualche decisione da prendere, c'è tempo per scegliere gli undici titolari. Gli assenti saranno Lykogiannis, Farias e Klavan, ma con la prossima sosta contiamo di recuperarli tutti. Quella di domani è una delle gare che può rendere tangibili determinati aspetti. Ho voglia di vedere la risposta della squadra".