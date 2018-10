Cagliari, Maran su Barella: "Che entusiasmo! Non soffre voci di mercato"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nazionale, campionato, mercato: è il momento di Nicolò Barella. In conferenza stampa anche Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato del suo centrocampista: "Ha un entusiasmo contagioso, scende in campo con una voglia che hanno in pochi. Non soffre per nulla il gran parlare attorno al suo nome e le voci di mercato".