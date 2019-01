Cagliari, Maran su Barella: "Saprà quando fare scelte diverse"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rolando Maran si confessa attraverso La Nuova Sardegna. Sull'argomento mercato, il tecnico del Cagliari ha detto: "Con Birsa abbiamo riportato il numero giusto in rosa dopo il lungo infortunio di Castro. A gennaio il mercato è particolare, vedremo cosa potrà accadere". Intanto Barella sembra destinato ad andare via, Maran non sembra essere d'accorso e ha così parlato del suo centrocampista: "Nicolò è giovane ma ha le idee chiare e saprà quand'è il momento di fare scelte diverse. Ora lo vedo concentrato sul nostro percorso ed è bravo nel lasciare fuori le voci. Sa che passa tutto attraverso il campo".