Cagliari, Maran su Joao Pedro: "Torna a disposizione un grande giocatore"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rolando Maran, tecnico dei sardi, ha partecipato alla trasmissione radiofonica “Il Cagliari in diretta”, parando così dei primi mesi in Sardegna: “Sin dal primo colloquio il Presidente mi ha trasmesso il suo entusiasmo. Per me è fondamentale l’idea di costruire qualcosa: sapere che questo club ha voglia di crescere ed essere parte del progetto è gratificante. “Alla partenza abbiamo preso una buca ma eravamo convinti che sarebbe stato un episodio isolato e l’abbiamo dimostrato facendo risultato contro Sassuolo e Atalanta. Per come l’abbiamo giocata, nella partita con gli emiliani ci manca qualcosa in termini di punti ma il valore della prestazione non cambia. Non voglio parlare dei singoli ma vedo che in generale c’è grande partecipazione in quel che facciamo. Questo esalta lo spirito di tutti, indipendentemente dal ruolo in campo: i ragazzi cercano di fare qualcosa in più, non solo il proprio compitino: è ciò che dobbiamo fare se vogliamo superare i nostri limiti e migliorare”.

Obiettivi e Milan: "Parlare solo di salvezza non mi piace, ma bisogna essere realisti e non perdere di vista il nostro obiettivo. Mantenere la categoria è vitale, sarà un campionato difficile, credo che il livello medio si sia alzato. Dobbiamo guardare sempre una posizione sopra di noi, senza precluderci niente e senza guardare in faccia nessun avversario. Il Milan è una delle squadre più in forma, così come lo erano Sassuolo e Atalanta. I rossoneri non sono solo Higuain, hanno anche altre individualità di spessore. Per noi affrontare una squadra in ottima condizione costituisce uno stimolo ancora maggiore: credo che partite di questo tipo debbano essere affrontate con sacrificio, coraggio e sfacciataggine. Sono fiducioso".

Joao Pedro: "Una bella notizia per tutti. Torna a disposizione un giocatore importante, è fermo da un po' ma è anche carico, ha entusiasmo, con lui il Cagliari diventerà ancora più forte”.