© foto di Federico Gaetano

Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa di uno degli acquisti di gennaio della società sarda, Christian Oliva. Il centrocampista uruguaiano, convocato per la sfida contro la Sampdoria, cerca ancora i primi minuti in Serie A: "Oliva sta crescendo, è quello che è partito più indietro per tanti motivi. Anche lui ha fatto vedere buone cose, è stata una settimana in cui ho visto segnali di crescita"