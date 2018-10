Cagliari, Maran: "Tante soluzioni in attacco. Ceppitelli importante"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani contro il Bologna, queste le sue parole: "I ragazzi si sono allenati bene, domani dovremo mettere in campo tutto quello che abbiamo dentro. Dobbiamo aggiustare alcune cose ma sono convinto che questo Cagliari sia sulla strada giusta: io continuo a puntare forte sui miei ragazzi. Sarà importante tirar fuori una grande prestazione, così potremo portare a casa i tre punti. Abbiamo più soluzioni davanti, ho ancora tempo per valutare e fare le mie scelte. Siamo contenti del recupero di Ceppitelli, ritroviamo un giocatore importante in difesa. Questa settimana ha fatto i primi allenamenti con i compagni, ora arriverà anche la condizione giusta".