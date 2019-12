Cagliari, Maran: "Tanti assenti? Non ne parlo. Irrispettoso per gli altri"

Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Udinese: "Vogliamo ripartire subito dopo la sconfitta contro la Lazio che ci ha lasciato un po' di rabbia addosso. Sappiamo che dobbiamo passare anche attraverso questi test impegnativi, non perdevamo da tanto e adesso vogliamo dare il 200%. Abbiamo una grande voglia, contro un'Udinese temibile e con una identità precisa".

Mancheranno Cacciatore, Castro e Nandez. Cosa cambia?

"Non parlo mai degli assenti, non è rispettoso nei confronti di coloro che vanno in campo. Abbiamo fiducia in tutti i componenti della rosa, servirà la giusta mentalità. Abbiamo tutte le armi per fare una grande gara".

Su quali errori state lavorando?

"Ogni gara dà spinti. Avevamo sempre gestito bene i minuti finale, con la Lazio non l'abbiamo fatto".

Il mercato è alle porte. State facendo valutazioni in entrata?

"Conta solo la partita contro l'Udinese, dobbiamo focalizzare tutte le nostre attenzioni sul campo".