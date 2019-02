© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha così commentato ai microfoni di Radio Rai la sconfitta maturata dai sardi in casa del Milan: "Ci sono tanti episodi che non ci vanno a favore. Nell'analisi però non dobbiamo attaccarci a questi. Andando sotto per una carambola a Milano si fa tutto difficile. Bravissimo Donnarumma sia nel primo che nel secondo tempo, e quella traversa poteva riaprire la partita. Invece in contropiede prendiamo il terzo... In certe gare gli episodi devono andarti a favore e oggi non è stato così. Avremmo dovuto essere più bravi nel contrapporci. Dobbiamo cercare gli aspetti positivi: abbiamo cercato sempre di riaprirla. Sicuramente dovremo fare meglio determinate cose, partendo nel preparare con testa e cuore la prossima partita. Corsa salvezza? La Serie A è fatta di momenti altalenanti, perciò non ci sorprende che il campionato sia difficile. Serve la capacità di valorizzare le cose positive".