© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, è intervenuto al termine del match perso contro l'Atalanta. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Partita diversa dall'ultima, contro una grande Atalanta abbiamo avuto due infortuni, in dieci abbiamo preso la traversa. Abbiamo subito gol sul primo tiro in porta. La squadra ha messo grande impegno, ha cercato sempre di dare quello che poteva. È un momento così. Con questo atteggiamento qui guardiamo avanti con fiducia. È stata una prestazione diversa, un segnale positivo".

Il confronto con i tifosi? "Nel finale concitato ognuno è nervoso per le proprie cose. Oggi i tifosi hanno manifestato una cosa diversa e basta. Non c'è niente da andare oltre. Oggi hanno manifestato questo momento particolare".

Birsa? "Purtroppo si è fatto male. Una doppia frattura sull'avambraccio. Non recupererà in fretta".

Gli infortuni rendono il tutto difficile? "La cosa più complicata è non avere a disposizione i giocatori. Abbiamo preso altri elementi proprio per far fronte alle emergenze. In attacco siamo coperti, a livello numerico ci siamo. I giocatori che siamo andati via hanno voluto fare altre scelte, inutile trattenerli".