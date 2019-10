Cagliari, Maran: "Tutti importanti, nessuno imprescindibile. Castro ok"

Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa rispondendo anche a una domanda su Castro, uomo in più nelle ultime gare: "Pata ha fatto bene, un po' come gli altri. Sono tutti giocatori importanti, come squadra, nessuno è imprescindibile. Castro ha ancora qualche postumo che gli fa perdere ogni tanto qualche allenamento, ma è in grosso progresso. Domani mancheranno 6 giocatori, ma tutti dovranno essere pronti a giocare da squadra".

