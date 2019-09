© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine della gara contro l'Inter, Rolando Maran ha commentato ai microfoni di Radio Rai la prestazione del suo Cagliari:

"Dovevamo dare un colpo di spugna alla brutta partita col Brescia e dal punto di vista della prestazione lo abbiamo fatto. Abbiamo concesso veramente poco all'Inter. Nel primo tempo anzi l'occasione più grossa l'abbiamo avuta noi ma non è bastato, ci sono anche un paio di episodi dubbi che sono girati a nostro sfavore. Torniamo a casa senza punti ma oggi abbiamo messo il primo mattone di un'annata che dovremo affrontare con questo spirito. Sono convinto che abbiamo cominciato a vedere le cose giuste.

La squadra di Conte ha più soluzioni, siamo stati bravi a rallentare il loro gioco e andare ad attaccare il portatore di palla cercando di essere propositivi. Da questo punto di vista i ragazzi sono stati encomiabili.

Non voglio discutere l'arbitraggio, ci sono situazioni che per me è difficile valutare, faccio fatica a capire quali situazioni siano da rigore e quali no. Molti contatti in area sono solo contatti, non sono falli, a volte la tecnologia porta a fare valutazioni che non rappresentano la vera entità del tocco che c'è stato".