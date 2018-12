Cagliari, Maran: "Un pareggio meritatissimo, contento anche per Sau"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, è intervenuto al termine del match pareggiato contro la Roma. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Siamo stati superiori nel possesso palla, abbiamo tirato come la Roma. I numeri danno merito ai ragazzi, è un pareggio strameritato. Hanno dimostrato carattere e sangue freddo. I ragazzi, sotto di due gol hanno, hanno comunque giocato. Questa squadra ha carattere: oggi era facile disunirsi, ma hanno spinto fino alla fine. Sau ha tirato fuori questo gol, sono contento per lui".

C'è un feeling incredibile con i tifosi. "Abbiamo dei tifosi che ci spingono, noi vogliamo esaltarci insieme a loro. C'è un sentimento forte perché i tifosi vedono che la squadra non molla mai. Lo riconoscono, ci spingono fino alla fine. Il risultato è anche merito loro".

Giulini si è calmato? "Io non voglio parlare degli episodi arbitrali, non ho proprio voglia".

Cosa ha detto a Mazzoleni? E Pavoletti? "Non ho detto niente, non potrei nemmeno rispondere. Pavoletti era un po' affaticato, già ieri nella rifinitura non stava benissimo. Abbiamo preferito non rischiarlo, era anche inutile. È solo un affaticamento, lo abbiamo tenuto a riposo".

Adesso chi gioca? "Non credo che i giocatori abbiano esagerato. Noi dobbiamo pensare a giocare come abbiamo fatto oggi, senza correre rischi".