Cagliari, Maran: "Uno stimolo affrontare l'Atalanta. Castro recuperato"

Rolando Maran, tecnico del Cagliari ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Atalanta: "I ragazzi questa settimana hanno lavorato molto bene, dando continuità alla gara giocata domenica scorsa e mettendo in campo molta lucidità. Da parte nostra, affrontare una squadra come l'Atalanta, è un grande stimolo. Castro? E' pienamente recuperato. Padoin? E' un giocatore di livello, in grado di ricoprire qualunque ruolo e di adattarsi a più stiuazioni di gioco. Lykogiannis e Pajac? Nessuna bocciatura. Devono soltanto crescere entrambi. Bradaric? Sta migliorando la propria condizione fisica, ha sempre meno cali di ritmo. Come affrontare l'Atalanta? Dovremo giocare compatti e rimanere corti: non potremo permetterci di lasciare spazio ad eventuali superiorità numeriche. Come prosegue la crescita della squadra? Ogni settimana è un patrimonio, permette soprattutto ai nuovi come Klavan di crescere sotto ogni punto di vista. Il gruppo sta dando risposte da squadra, è un momento in cui tutti mi stanno dando segnali importanti. Srna? La sua risposta è stata quella che mi aspettavo. Da qui la scelta di farlo giocare titolare: mi aspetto tanto da lu come dagli altri. Anche Faragò aveva fatto bene".