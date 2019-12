Cagliari, Maran: "Usciamo sconfitti, ma a testa alta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mastica amaro il Cagliari, raggiunto dalla rete di Luis Alberto al 93° e beffato da quella di Caicedo al 98° che condannano i sardi alla sconfitta contro la Lazio. Una sconfitta che fa male, ma che Rolando Maran, tecnico dei rossoblu, non vuole stare a sottolineare preferendo puntare sull'ottima prestazione fornita dai suoi ragazzi: "Purtroppo se avessimo chiuso la gara staremmo a parlare di altro. Ci sono state tante occasioni, a differenza della Lazio. Abbiamo creato moltissimo, questi ragazzi hanno fatto una partita gagliarda senza subire se non le due reti nel finale. Usciamo sconfitti ma con onore, anche se siamo amareggiati. Il recupero? Ho sentito parlare del regolamento; spesso vedo interruzioni per il Var di due o tre minuti ma il tempo di recupero non è mai così lungo. Mi auguro che sia così sempre, alla fine non c'è mai questa fiscalità" sono state le sue parole ai microfoni di Sky Sport. Una prestazione importante quella dei sardi che, pur senza raccogliere quanto seminato, possono essere rinfrancati dal fatto di essersi giocati il match ad armi pari contro una Lazio in formato super: "Quando giochi contro la Lazio e crei così tanto, ce la siamo giocata ma abbiamo trovato un avversario molto competitivo che ci ha creduto fino all'ultimo, così come il Cagliari. Purtroppo usciamo sconfitti ma con la testa bella alta e con la consapevolezza che la strada è quella giusta. Abbiamo dovuto fare tre cambi forzati, abbiamo giocato in 10 nell'ultima parte quando c'era maggiore pressione degli avversari. Probabilmente saremmo riusciti a gestire in modo migliore. Per come l'abbiamo preparata, avevamo intrapreso la strada giusta”