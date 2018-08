Cagliari, Maran verso il Sassuolo: "Voglio che i miei diano l'impossibile"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Conferenza stampa pre-Sassuolo per Rolando Maran, tecnico del Cagliari. "La squadra ha lavorato con tanta rabbia, abbiamo preparato bene la gara di domani. Quella di Empoli è stata una serata storta. Nella difficoltà abbiamo perso un po' di fiducia, questo non deve mai accadere. Dobbiamo uscire dal campo consci di aver dato il possibile e l'impossibile. Dobbiamo essere bravi a far prevalere quelle che sono le nostre idee di gioco. Dobbiamo scendere in campo ancora più aggressivi, di fronte abbiamo una squadra molto insidiosa. Questo mese ci dovrà servire per far ambientare anche i nuovi arrivati, far recuperare loro la condizione. L'impiego di Klavan è una possibilità, abbiamo ancora due allenamenti da fare, c'è tempo per decidere. Si tratta comunque di un giocatore a cui piace giocare la palla. Sau trequartista? Marco è un giocatore che può ricoprire quel ruolo ma prima di tutto è importante che la squadra abbia equilibrio. Abbiamo diversi giocatori, con caratteristiche diverse tra loro, che sanno giocare lì. De Zerbi è un bravissimo allenatore, complimenti a lui per quello che sta facendo. sta entrando in condizione, allenamento dopo allenamento prende sempre più confidenza con il campo e la squadra. Le condizioni di Pisacane sono da valutare: ha fatto qualche allenamento in differenziato, vedremo se potrò convocarlo".