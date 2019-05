Cagliari, Maran: "Visto chi c'è sotto, la nostra posizione significa tanto"

© foto di Federico Gaetano

Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha parlato anche dell'Udinese, squadra che affronterà nella giornata di domani, nella conferenza stampa odierna. "Anche l'Udinese vuole chiudere bene cercando di guadagnare posizioni in classifica. Verranno a Cagliari a fare la loro partita giocandosi le loro carte, Il campionato non è stato semplice e alla fine tante squadre in lotta per la salvezza si sono messe a correre. Noi ci siamo tolti il pensiero la settimana scorsa e questo è un grandissimo risultato. Guardando la classifica e pensando alle squadre che ancora rischiano, siamo molto soddisfatti".