Cagliari, Maran: “Vittoria merito dei ragazzi, oggi siamo stati bravi”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha commentato la vittoria dei sardi attraverso Sky Sport. “E' stato il successo dei ragazzi, era un peso non riuscire a vincere in casa. Non abbiamo capitalizzato nelle altre gare, oggi siamo stati bravi. I ragazzi si sono allenati bene, nella ripresa c'è stato qualche problemino fisico e fatica a gestire. La squadra merita la vittoria, ha lavorato bene”, le sue parole dopo i tre punti conquistati ai danni del Bologna.